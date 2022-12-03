Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 5-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Birlikte başaracağız, eski şaşalı günleri birlikte yakalayacağız." dedi.



Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere armağan etti.



Bugünün özel bir gün olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Engelli kardeşlerimizin günü kutlu olsun. Sevgi engel tanımaz. Birlikte başaracağız, eski şaşalı günleri birlikte yakalayacağız ve Samsunspor'un 11 yıl sonra Süper Lig'de olmasını istiyoruz. Maçın genelinde oyun üstünlüğü bizdeydi. Coşku ve tempomuz yüksekti. Hücum oyunumuz iyiydi. Skor 5-0 ama daha fazla da olabilirdi." ifadelerini kullandı.



Eroğlu, rakibe pozisyon vermediklerini dile getirerek, "Her geçen gün oyunumuz gelişiyor. Oyuncuyu ve oyunu geliştirmek en büyük görevim. Çok güzel bir iş çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık. Rakibi kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Bundan sonra cuma günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçına hazırlanacağız." şeklinde konuştu.





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