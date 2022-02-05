Hüseyin Eroğlu: "Bir türlü skoru bulamadık"

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kritik bölgede yaptıkları pas hatalarıyla rakibe pozisyon verdiklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Eroğlu: 'Bir türlü skoru bulamadık'
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05 Şubat 2022 22:46
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, hem kendileri hem de Bursaspor açısından önemli bir maça çıktıklarını dile getirdi.

Maçı sonuna kadar bırakmadıklarını vurgulayan Eroğlu, "İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Sadece kritik yerde pas hatalarıyla rakibe pozisyon verdik. Seyirciyle beraber coşkuları da arttı. Rakip skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra bekleyerek oynadı. Bir türlü skoru bulamadık. Karambol dediğimiz pozisyonlar vardı. Zor bir lig. Herkes için zor bir sezon. Bursaspor'u tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Dışarıdan bakıldığında sıkıntılı görünen bir camia. Bu durum sahiplenmeyi artırır. Bununla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bursaspor, Türk futbolunda önemli yeri olan bir takım." ifadelerini kullandı.

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