Hüseyin Eroğlu: 'Altınordu düştü deniyordu...'

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden Altınordu'da teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 7 hafta önce herkesin küme düştü gözüyle baktığı takımının çok iyi bir çıkış yakaladığını dile getirdi.



Ligde 7 haftadır kaybetmediklerini aktaran Eroğlu, "Ankaragücü bize kaybetti ama şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Burada deneyimli bir takıma karşı, bu seyirci önünde oynamak kolay değil. 2-0 önemli avantajdı ama MKE Ankaragücü birçok maçı geriden gelerek son dakikalarda çevirdi. Devreye 2-1 girmek moralimizi alta çekse de güvenimiz tamdı. Son haftalardaki oyun gücümüz çok etkili. Skorda 3-1'i yakalamamız öz güven sağlasa da biz de 10 kişi kaldık. 5'li savunmaya döndük. Çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Başkente de Süper Lig yakışıyor. Umarım hak ettiklerini alırlar." ifadelerini kullandı.



"ALTINORDU DÜŞTÜ DENİYORDU..."



Genç oyuncuları tecrübeli isimlerle bir araya getirdiklerini söyleyen Eroğlu, 41 puana yükseldiklerini hatırlatarak "43-44 puan kümede kalma barajı olur. Şubat ayında 'Altınordu düştü' deniyordu. Bir galibiyetin bize getireceği morali biliyorduk. Serinin başlangıcı için bu önemliydi. Herkesin 'Düştü' dediği Altınordu önemli bir çıkış yakaladı. 10 yıldır bu takımın teknik direktörüyüm, bir yıl hariç her sezon önemli galibiyet serisi yakaladık." diye konuştu.





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