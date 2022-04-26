Hüseyin Eroğlu: '1 puanı koruyamadık'

2-1 mağlup oldukları Samsunspor maçı sonrası Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor maçı öncesinde ligde iyi bir seri yakaladıklarını hatırlattı.



Deplasmanda Ankaragücü'nü yendiklerini ifade eden Eroğlu, "Ligde Samsunspor'un da kötü gidişatı vardı. Onlar da kazanmak istiyordu. 1 puan da bizim için iyiydi. İlk yarı kontrollü geçiyordu. Güzel bir dakikada gol bulduk ama golden sonra hemen gol yedik. Golü erken yemesek oyun bizim lehimize dönecekti. Samsunspor'un skor anlamında çok güçlü oyuncuları var. İkinci yarıda kazandığımız topları iyi değerlendiremedik. Değerlendirsek bizim açımızdan daha iyi olabilirdi. Çok pas hatası yaptık. Son dakika maç bitmek üzereyken talihsiz bir gol yedik. Daha erken gol yiyebilirdik ama biz de atabilirdik. BAY haftasına giriyoruz. İyi bir serimiz vardı, burada bitti. Son 3 maçımız kaldı. Kalan maçlarda en iyi sonuçlar almaya çalışacağız." şeklinde konuştu.





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