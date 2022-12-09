Hüseyin Eroğlu: '1 puan belki şampiyon yapacak'

Spor Toto 1. Lig'de 17. haftanın açılış maçında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İki puan kaybettik ama alınan bir puan bizi belki şampiyon yapacak." dedi.



Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda istedikleri futbolu oynayamadıklarını aktardı.



Maçın son bölümünde çok iyi mücadele ettiklerini anlatan Eroğlu, "İki puan kaybettik ama alınan bir puan belki bizi şampiyon yapacak. Özellikle son bölümde yaptığımız birçok atağı sonuçlandıramadık. Oyunun son anına kadar bırakmadık ama galip gelemediğimiz için üzgünüz. Özellikle MHK'ye seslenmek istiyorum, oynanan oyunun hızını kesen benim oyuncum bile olsa izin vermeyin. Rakibin oyuncuları sürekli yerde yattı. Oynamak isteyen taraf bizdik. Oynamak isteyen tarafa izin verilmesi lazım. Sürekli sakatlık ve oyunu durduran oyunculara ve takıma izin verilmemesi gerekir. Buna rağmen kazandığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.



Eroğlu, bir türlü oyunun içine giremediklerini ve telaş yaptıklarını dile getirerek, "İlk yarı biraz daha etkili oyun oynayarak rakibe üstünlük sağlayabilirdik ama bunu ikinci yarı yaptık. Bu lig, zor bir lig ve her rakip de zor, gol pozisyonu anlamında ceza sahasında birçok pozisyon yakaladık ama olmadı. Bundan sonra rakipler değil de bizim ne yapacağımız önemli." ifadelerini kullandı.





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