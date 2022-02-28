Hüseyin Dalgıç: 'Talihsiz bir gol yedik'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Hüseyin Dalgıç, beraberliğe rağmen yollarına devam ettiklerini söyledi.



Dalgıç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi oynadığımız bir maçtı, berabere bitti. Kocaelispor bu ligin en iyi takımlarından birisi. Ona göre hazırlandık." ifadelerini kullandı.



Maçın içine giremediklerini belirten Dalgıç, "Buna rağmen ikinci yarı oyuna ağırlığımızı koyduk. Talihsiz bir pozisyon neticesinde gol yedik ve düşüş yaşadık. Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Süper Lig'e gitmek. Bunun için ilk 6'da kalmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





İLGİLİ VİDEO