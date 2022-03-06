Hüseyin Dalgıç: 'Psikolojik olarak üzerimizde baskı vardı'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Tuzlaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.



İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Tuzlaspor'un hem oyuncu hem de teknik kadro olarak ligin kaliteli takımlarından olduğunu belirtti.



Rakibin güçlü oyun formasyonları olduğunu bildiklerini ve hafta içindeki çalışmalarını buna göre yaptıklarını anlatan Dalgıç, "Çok iyi analiz ettik Tuzlaspor'u ve bunun neticesinde de daha oyunun başında hemen golü bularak rahatlama sağladık. Buna da ihtiyacımız vardı. Son haftalarda herhalde ligdeki sıralamamızdan dolayı biraz psikolojik olarak üzerimizde baskı vardı. Bu baskıyı da oyuncularımız üzerinden atınca rahat bir galibiyete ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.



Dalgıç, ikinci yarıda oyun içinde formasyon değişikliğine gittiklerini aktardı.



Bu formasyon sonucunda 60. dakikadan sonra istedikleri oyunu sahaya yansıtıp maçı galip bitirmeyi bildiklerini vurgulayan Dalgıç, "Hatta birkaç çok ciddi gol pozisyonumuz vardı. Direkten dönen topumuz vardı. Maç sonu parametrelerine baktığımız zaman birçok konuda oyunu önde götürdüğümüz belli oluyor zaten. Tuzlaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.





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