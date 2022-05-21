Hüseyin Dalgıç: 'Play-off maçını düşünüyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor'da teknik direktör Mehmet Hüseyin Dalgıç, play-off mücadelelerinde iyi takımların yer alacağını söyledi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalgıç, "Bandırmaspor bu ligin en organize takımlarından biri. Kaliteli futbolculara sahip, iyi organize olan bir takım. Onlara bundan sonraki Eyüpspor maçında başarılar dilerim. Biz de bugün istediğimiz oyunu dönem dönem sahaya yansıttık." ifadelerini kullandı.



Play-off'u düşünerek riske girmeden maçı tamamladıklarını aktaran Dalgıç, "Çarşamba günü Erzurum'da play-off'un ilk ayağını oynayacağız. Buraya avantajlı bir skorla dönmeye çalışacağız. Play-off maçları farklı olur. Lig maçlarındaki istatistikleri inceledik. Birçok faktör var. Sahada futbolcunun o günkü ruh hali, maçın stresi, hava koşulları var. Bandırmaspor gibi güçlü takımların arasına kaldığımıza göre biz de iyi takımız. Erzurumspor da iyi bir takım. İyi takımların karşılaştığı iyi maçlar olacak." şeklinde konuştu.





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