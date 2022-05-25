Hüseyin Dalgıç: 'Kazanacağımızı biliyorduk'

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, Büyükşehir Belediye Erzurumspor önünde zorlu bir müsabaka oynadıklarını dile getirdi.



Mehmet Hüseyin Dalgıç, 4-2 kazandıkları Spor Toto 1. Lig playoff yarı final ilk maçının ardından konuştu.



"Zorlu geçen play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenmek bizim için çok güzel oldu." diyen Dalgıç, "Maçtan önce de buraya galibiyet için geldiğimizi söylemiştik. Bu maç için çok iyi hazırlandık. Rakibimizi çok iyi etüt etmiştik. Ligdeki ilk iki maçta mağlup olmuştuk ama bizim için önemli değildi. Buraya inançlı geldiğimiz için kazanacağımızı kesinlikle biliyorduk. Önümüzde bir 90 dakika daha var. Avantajımızı koruyup, finale çıkan takım olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.









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