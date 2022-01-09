Hüseyin Dalgıç: 'Hedefimiz ilk 6'ya girmek'

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Manisa FK'yi 2-1 mağlup eden İstanbulspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Dalgıç, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Manisa'nın Spor Toto 1. Lig'deki her takım için zorlu bir deplasman olduğuna dikkati çeken Dalgıç, "Rakibimizin sahadaki planlarına ve oyun formasyonlarına doğru karşılık verince galip gelmeyi bildik. Bizim hedefimiz ilk 6'nın içinde kalmak. Sonrasında daha yukarılara da çıkmak istiyoruz. Ligin sonuna doğru Play-off grubunda yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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