Hüseyin Dalgıç: 'Artık yüzde 50 şansımız var'

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilmesine karşın ilk maçın avantajıyla adını finale yazdıran İstanbulspor'un teknik direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalgıç, play-off başladığında her takımın yüzde 25 şansı olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Finale çıktık, çok mutluyuz. Play-off başladığında her takımın yüzde 25 şansı vardı. Şu an bunu 50'ye çıkardık. Bandırma ile final oynayacağız. Final maçında fit bir şekilde olmak için hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanıp finalde İstanbul'un 17 yıl aradan sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ