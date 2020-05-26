Hüseyin Çimşir'e antrenman öncesi doğum günü sürprizi

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi.Antrenmanda futbolcular, hız ve dayanıklılık oyunları oynadı.Öte yandan, antrenman öncesinde teknik direktör Çimşir için 41. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Kutlamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcular, Çimşir'e yeni yaşında mutluluk diledi.Takım, 27 Mayıs çarşamba günü yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.