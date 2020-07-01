Hüseyin Çimşir'den Galatasaray maçı mesajı

Trabzonspor'da üst üste iki Süper Lig maçında yaşanan puan kayıplarından sonra pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisinin önemi iki kat arttı. Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarındaki hatalarla ilgili olarak oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Bu maçı ne kadar istediğimizi sahada göstereceğiz" dedi. Özellikle yenen basit goller üzerine çalışmalar yapacak olan Çimşir'in, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçı da tüm ekibiyle analiz ettiği ve özellikle de sarı-kırmızılı takımın orta sahadaki gücü karşısında farklı önlemler almayı düşündüğü öğrenildi.



MUTLU SONA YAKINIZ



Savunmada ve orta sahada bazı oyuncuları değiştirmeyi düşünen Çimşir'in Ekuban ve Nwakaeme'nin sağlık durumlarıyla ilgili olarak sürekli sağlık kurulundan bilgi aldığı ve planlamalarını bu oyunculara göre yaptığı belirtildi. Bu arada kaptan Sosa'nın takım arkadaşları ile bir toplantı yaptığı vurgulandı. Arjantinli maestronun, "Mutlu sona çok yakınız. Son iki haftadır istediğimiz sonuçları alamadık ama hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzdeki beş maçı kazanmamız şart. Herkesin sonuna kadar savaşmasını istiyorum" dediği öğrenildi. Futbolcuların bu sözler sonrası Hüseyin Çimşir'e galibiyet sözü verdiği dile getirildi.



KOLTUK HESAPLARI



Zirve ile arasında iki puan farkı bulunan bordo-mavililer, kalan haftaları kayıpsız tamamlayarak lider Başakşehir'in puan kaybı yaşamasını bekleyecek.



4 MAÇTA 1 GALİBİYET



Fırtına, şampiyonluk yarışının kızıştığı bölümde üst üste puan kayıpları yaşayarak liderliği Başakşehir'e kaptırdı. Son 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. M. Başakşehir, Alanyaspor ve Ankaragücü ile eşitliği bozamadı. Sadece Göztepe'yi yendi. 4 haftada 6 puan kazanabildi.



