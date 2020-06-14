Hüseyin Çimşir zaferden zafere koşuyor

Bordo-mavililer, Hüseyin Çimşir yönetiminde yenilgi yüzü görmedi.



Çimşir ile ligde 10 kez sahaya çıkan Trabzonspor, 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken başarılı teknik adam Göztepe maçı ile çok kritik bir virajı da döndüklerini söyledi.



Uzun ara sonrasında takımın performansının kendisine umut verdiğini ve daha da iyi duruma geleceklerini belirten 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncularımız verdiğimiz tüm görevleri yerine getirdiler. Üç aylık bir aradan sonra oynanan futbol bence gayet olumluydu. Geriye kalan 7 hafta var. Sezonu iki kupayla kapatıp taraftarımıza bu coşkuyu yaşatmak istiyoruz" sözleriyle camiaya da moral verdi.



