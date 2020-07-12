Hüseyin Çimşir takımına yeniden el atıyor

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, Bordo-Mavililerin savunma sorununa el atıyor.

Haber; Star
Hüseyin Çimşir takımına yeniden el atıyor
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12 Temmuz 2020 11:42
Bu sezon ligde çıktığı 31 maçın sadece 5'inde kalesini gole kapatan Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir duruma el koymaya hazırlanıyor.

Öte yandan Trabzonspor, öne geçtiği karşılaşmalarda da skoru koruyamamasıyla dikkat çekiyor. Skor avantajını aldığı 10 maçta tam 22 puan kaybeden Bordo-Mavililer'de Çimşir bu soruna çözüm arıyor.

Savunma oyuncularıyla özel bir toplantı yapan genç hoca, öğrencilerinden saha içerisinde sürekli iletişim halinde olmalarını ve 90 dakika boyunca tam konsantrasyonla mücadele etmelerini istedi.



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