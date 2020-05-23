Hüseyin Çimşir, Sörloth'un üzerine titriyor!

Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir bu sezon attığı 25 golle dikkat çeken Alexander Sörloth'un üzerine titriyor.Norveçli oyuncunun durumuyla yakından ilgilenen genç hoca, sürekli öğrencisi ile iletişim halinde.Ayağında hafif ağrıları bulunan 25 yaşındaki futbolcunun bir an önce takımla taktik çalışmalara başlaması ve fizik olarak yüzde 100 hazır hale gelmesi için de adeta seferberlik ilan edildi.Çimşir, yıldız oyuncusundan ligin son haftalarında maksimum verim almayı hedefliyor.