Hüseyin Çimşir, Sörloth'un üzerine titriyor!

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımın golcüsü Alexander Sörloth için seferberlik başlattı.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
Hüseyin Çimşir, Sörloth'un üzerine titriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2020 10:09
Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir bu sezon attığı 25 golle dikkat çeken Alexander Sörloth'un üzerine titriyor.

Norveçli oyuncunun durumuyla yakından ilgilenen genç hoca, sürekli öğrencisi ile iletişim halinde.

Ayağında hafif ağrıları bulunan 25 yaşındaki futbolcunun bir an önce takımla taktik çalışmalara başlaması ve fizik olarak yüzde 100 hazır hale gelmesi için de adeta seferberlik ilan edildi.

Çimşir, yıldız oyuncusundan ligin son haftalarında maksimum verim almayı hedefliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için