Hüseyin Çimşir: "Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Göztepe maçı sonrası konuştu. İşte Hüseyin Çimşir'in açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Hüseyin Çimşir: 'Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık'
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12 Haziran 2020 23:53
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Hüseyin Çimşir "Kazandığımız için oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Oyunu 11-11 ve 11-10 olarak ikiye ayırmak lazım. 11'e 11'de pozisyonlar bulduk, farkı artırabilirdik. 10 kişi kalınca da arkadaşlar söylediklerimizi iyi yaptı, merkezi kapatıp orta yaptırmak istedik. Bugünkü oyunu merak ediyordum, söylemiştim, ben iyi olduğunu düşünüyorum. Oyuncularım konsantrasyon anlamında gayet hazırdı, fiziksel olarak fit durumdalardı." dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili de görüşlerini dile getiren Hüseyin Çimşir "Hedefe bir adım daha yaklaştık. 7 hafta kaldı. Emek lazım, çaba lazım. Biz bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. İstediğimiz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız." diye konuştu.



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