Hüseyin Çimşir oyuncularını hazır buldu

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gruplar halinde çalışan Bordo-Mavililer, kondisyon ağırlıklı idmanlar yapıyor.
Teknik heyet, yaklaşık 2-3 hafta daha takıma yükleme yapacak. Oyuncuların genel olarak kilo almadan dönmesi ve verilen bireysel programlara uyması Hüseyin Çimşir'in yüzünü güldürdü.
Bordo-Mavililer, 12 Haziran'da yeniden başlayacak lige yüzde 100 hazır dönmeyi hedefliyor.
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Teknik heyet, yaklaşık 2-3 hafta daha takıma yükleme yapacak. Oyuncuların genel olarak kilo almadan dönmesi ve verilen bireysel programlara uyması Hüseyin Çimşir'in yüzünü güldürdü.
Bordo-Mavililer, 12 Haziran'da yeniden başlayacak lige yüzde 100 hazır dönmeyi hedefliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın