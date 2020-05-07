Hüseyin Çimşir oyuncularını hazır buldu

Takım antrenmanlarına pazartesi günü başlayan Trabzonspor'da, hazırlıklar sürüyor.

Haber; Akşam
Hüseyin Çimşir oyuncularını hazır buldu
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07 Mayıs 2020 10:36
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gruplar halinde çalışan Bordo-Mavililer, kondisyon ağırlıklı idmanlar yapıyor.

Teknik heyet, yaklaşık 2-3 hafta daha takıma yükleme yapacak. Oyuncuların genel olarak kilo almadan dönmesi ve verilen bireysel programlara uyması Hüseyin Çimşir'in yüzünü güldürdü.

Bordo-Mavililer, 12 Haziran'da yeniden başlayacak lige yüzde 100 hazır dönmeyi hedefliyor.





 

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