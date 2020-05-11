Hüseyin Çimşir: "Oyuncularımın gözlerinden okunuyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir oyuncuların motivasyonu için övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber; Sabah
Hüseyin Çimşir: 'Oyuncularımın gözlerinden okunuyor'
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11 Mayıs 2020 09:16
Trabzonspor sezonun geri kalanı öncesi hazırlıklarına devam ederken teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncuların motivasyonundan fazlasıyla memnun.

Hüseyin Çimşir, "Tüm oyuncularım bir taraftar kadar heyecanlı, şampiyonluğu ne kadar istedikleri gözlerinden okunuyor. Motivasyonlarından memnunum. Ligin başlaması için belirlenen tarihe kadar en iyi durumumuzda olmak için yapılması gereken her şeyi yapacağız" dedi.

Öte yandan bordo-mavililer dünü izinli geçirdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bugün başlayacak olan antrenmanlarda tempoyu daha da artıracağı ve taktik çalışmalara ağırlık vereceği öğrenildi.



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