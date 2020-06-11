Rakipleri strese sokacak

10 günde 3 kritik maç

Üç aylık aradan sonra Trabzonspor ilk resmi maçına cuma günü çıkacak... Bordo-Mavililer, ligin dişli takımlarından Göztepe'ye saat 21.00'de konuk olacak. Uzun süredir antrenmanlarını sürdüren Fırtına'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir artık tamamen motivasyon turlarına başladı. Oyuncularıyla toplantı yapan 40 yaşındaki teknik adam, 16 Haziran Salı günü oynayacakları Fenerbahçe maçını unutmalarını istedi.Çimşir'in, "Önümüzde önce Göztepe maçı var. Ligin güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacağız. Hata yaparsak veya disiplinden koparsak faturası ağır olur. Maç maç gideceğiz ve ilk olarak Göztepe sınavından 3 puanla ayrılacağız. Fenerbahçe maçını sonraya bırakın" sözleriyle takımını hazırladığı ortaya çıktı.Ligde 53 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, Göztepe'yi açılış karşılaşmasında devirmesi halinde takipçileri Başakşehir ve Galatasaray'ı strese sokacak. Bu nedenle önce oynamalarını avantaj olarak gören teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularından sadece 3 puan değil, güzel de futbol istiyor.Trabzonspor hızlı bir dönüş yapacak. 10 günlük periyotta Bordo-Mavililer'i zorlu bir fikstür bekliyor. Fırtına üst üste oynayacağı 3 maça da deplasmanda çıkacak. Karşılaşmalar her ne kadar seyircisiz olsa da, 10 günde 3 kez yolculuk yapılacak. İlk olarak yarın İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaşacak Fırtına, salı günü Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo-Mavililer, ilk maçı 2-1 kazanmıştı. 22 Haziran Pazartesi günü ise ligin bir diğer zorlu ekibi Alanyaspor, Trabzonspor'un rakibi olacak.