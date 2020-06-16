Hüseyin Çimşir, Nwakaeme'nin gönlünü aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Göztepe maçında oyundan çıkardığı Nwakaeme ile cumartesi günü yapılan akşam idmanında bire bir görüşerek kararının sebeplerini anlattı.Nwakaeme'ye performansından memnun olduğunu söyleyen Çimşir sadece taktik gereği böyle bir hamle yaptığını ifade etti. İkilinin görüşme sonrası birbirlerine sarılmaları dikkat çekti. Çimşir, daha sonra Sörloth ile de kısa bir durum değerlendirmesi yaptı.