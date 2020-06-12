Hüseyin Çimşir: "Lider başlıyoruz, lider bitirelim"

Trabzonspor ilk yarıda 1-0 kaybettiği Göztepe karşısında sürpriz istemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Hüseyin Çimşir: 'Lider başlıyoruz, lider bitirelim'
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12 Haziran 2020 10:03
Süper Lig'de 53 puan ve averajla Başakşehir'in önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kalan 8 maçın startını bugün İzmir'de verecek. Bordo-mavilililer ligin ilk yarısında 1-0 kaybettiği rakibinden hem rövanşı almak hem de liderliğini korumak istiyor.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda, "Hepimiz zorlu bir dönem geçirdik. Bu süreçte futbolu çok özledik. Ligde zirvedeyiz ve koltuğumuzu korumak zorundayız. Göztepe maçı dahil kalan maçlarımız çok zor geçecek. Bunun bilincinde hazırlığımızı yaptık" diye konuştu.

SOSA'DAN YOKSUN

Trabzonspor'da arka adalesindeki sertleşme nedeniyle bir süredir idmanlara katılamayan kaptan Sosa riske atılmayacak. 34 yaşındaki Arjantinli yıldız, kafilede yer aldı ancak maçta oynamayacak. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe kupa rövanşında da dinlendirilmesi bekleniyor. Bordo-mavili takımda Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Fırtına, deplasman maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer rakip sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, rakip sahalarda topladığı 23 puanla bu anlamda ilk sırada yer aldı. Trabzonspor, liderlik yarışını yakından ilgilendiren iki zorlu dış saha maçını üst üste oynayacak, Göztepe'nin ardından Alanya'ya konuk olacak.



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