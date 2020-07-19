Hüseyin Çimşir: "Konyaspor'u yenip ne olacağına bakacağız"

Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, Konyaspor maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

Haber; Sabah
Hüseyin Çimşir: 'Konyaspor'u yenip ne olacağına bakacağız'
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19 Temmuz 2020 11:02
Konyaspor karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Trabzonspor'da karşılaşma öncesi kart cezalısı olan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Arjantinli yıldızın yerine Ndiaye'ye ilk 11'de görev vermeyi planlıyor.

Yapılan antrenmanlarda kalan iki maçın iyi bir futbolla kazanılması gerektiği konusunda oyuncularını uyaran Çimşir, "Kaybettiğimiz puanları değil kazanmamız gereken puanları düşünerek maça çıkacağız. Konyaspor'u yenip ne olacağına bakacağız" şeklinde konuştu.



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