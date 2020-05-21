Hüseyin Çimşir: "İki kupayı da hak ediyoruz"

Hüseyin Çimşir, oyuncularının gözünde hem şampiyonluk hem de Türkiye Kupası'nın ışığını gördüğünü belirtti.

Haber; Sabah
Hüseyin Çimşir: 'İki kupayı da hak ediyoruz'
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21 Mayıs 2020 13:35
Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularının gözünde hem şampiyonluk hem de Türkiye Kupası'nın ışığını gördüğünü söyledi.

Genç çalıştırıcı "Ligde son 8 haftaya lider girdik. Kupada da yarı final ilk maçımızı kazandık. İki kulvarda da favori biziz. Oyuncu grubuna güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.

40 yaşıdaki başarılı teknik adam "Geldiğimden beri aynı şeyleri söylüyorum. Sahada problem çözebilen oyuncu sayımız fazla. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Enerjisi en yüksek camia biziz. Bu sezon iki kupayı da hak ediyoruz" diye konuştu





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