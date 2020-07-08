Hüseyin Çimşir: "Henüz hiçbir şey kazanmış değiliz"

Galatasaray zaferiyle bir kere daha ligin en iyi takımı olduklarını ispatladıklarını söyleyen genç teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Yolumuza aynı şekilde devam edip hak ettiğimiz kupaya uzanacağız" dedi

Haber; Türkiye
Hüseyin Çimşir: 'Henüz hiçbir şey kazanmış değiliz'
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08 Temmuz 2020 11:10
Süper Lig'de bu akşam sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'ı İstanbul'da iyi bir oyun sonrasında yenerek ligin en iyi takımı olduklarını bir kere daha gösterdiklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularıyla yaptığı toplantıda "En kritik virajı hasarsız döndük. Bundan sonra dört finalimiz daha kaldı. Antalyaspor maçında da aynı ciddiyetle oynayacağız. En küçük bir gevşeklik istemiyorum. Henüz hiçbir şey kazanmış değiliz. Hayallerimize çok yakınız. Şampiyonluk için ligin sonuna kadar en üst düzeyde mücadele etmeliyiz. Şampiyonluk kupası bizi bekliyor" dedi.

15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon en uzun yenilmezlik serisi yakalayan tek takım oldu. Bordo-mavililer 15 maçta 10 galibiyet, beş beraberlik elde etti. Trabzonspor, ligde son yenilgisini 16 Aralık 2019'da Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından 205 gündür yenilmeyen bordo-mavililer, rakibi Antalyaspor karşısında da bu unvanını koruyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Bordo-mavililerde savunma hattı mecburen değişime uğrayacak. Hüseyin Çimşir, kart cezalısı Da Costa'nın yerine Campi'ye forma verecek. Cezası biten Pereira da on bire dönecek.



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