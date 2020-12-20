Erzurumspor teknik direktörü Hüseyin Cimşir, Beşiktaş'a 4-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



BAZILARI AYNADA KENDİNE BAKSIN



"4 maçtır mağlup oluyoruz. Daha gol atamadık. Gol yiyoruz. Maç itibariyle bakılınca ilk 60 dakika pozisyon vermedik, 3-4 pozisyonumuz var. Penaltı sonrası yaz-kış gibi oldu. Tersine döndü. Psikolojik. Golü yiyince dağılmalar oluyor. Bu seviyede olmamalı. Bazıları kendine aynadan baksın"



YARIN YOLLARI AYIRACAĞIZ



Biz oyuna müdahale ediyoruz ama mücadele edenlere birilerinin yardım etmeli. Denizli maçı sonrası bazılarıyla yollarını ayırmak zorundayız. Hangi takımda oynadıklarını gözden geçirsin bazıları. Emek var, mücadele var ama kaprisleri nedeniyle bazıları farklı bakıyorsa onları ayıklayacağız aramızdan. Bu kulübe, şehre aidiyet duyanlarla devam edeceğiz. Duymayanlarla yarın yolları ayıracağız. Oyuncularla ilgili şapkayı öne koymak lazım. Oynayan da, giren de, bekleyen de aynı duyguda olanlarla devam etmek gerekiyor. 10 mu, 11 mi, 15 mi onlarla yola devam edeceğiz. Radikal kararlar gerekiyor. Böyle gitmez, böyle olmaz. Bu sezon başında 1 ve 3. haftada kazanmışız. Sonrasında problem var.



HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK



Herkes üzerine düşeni yapacak. Başkan, teknik direktör, o, bu değişmiş. Her şey değişmiş. Böyle olmaz. Son yarım saatte 1 gol yiyebilirsin. Böyle kolay teslim olmamalısın. Korner atarken gol yiyorsun. Pozisyon var atamıyorsun. Ben atayım dersen olmaz. Problem yaşıyoruz. Karar alacak olan benim. Yarından itibaren değişmek zorundayız.











