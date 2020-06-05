Hüseyin Çimşir: "Bizim işimiz sahada"

Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, son günlerde yaşanan süreç sonrası tedbiri elden bırakmıyor

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Hüseyin Çimşir: 'Bizim işimiz sahada'
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05 Haziran 2020 10:09
Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, son günlerde yaşanan süreç sonrası oyuncularına motivasyon konuşmaları yapıyor.

Çimşir, "Bizim işimiz sahada ve orada olacağız. Sahada gerekeni yaptığımız sürece mutlu olacağız ve mutlu edeceğiz" ifadelerini kullanıyor.

Çimşir'in lig başlayana kadar takımın motivasyonunu artırmak için farklı organizasyonlar yapmayı da planladığı ifade edildi.

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