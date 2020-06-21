Hüseyin Çimşir: "Bizim için artık her maç final"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımının serisini sürdürmesini istiyor.

Haber; Sabah
Hüseyin Çimşir: 'Bizim için artık her maç final'
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21 Haziran 2020 11:35
Trabzonspor'un başında çıktığı 10 Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Hüseyin Çimşir, Alanyaspor karşısında da seriyi bozmak istemiyor.

Oyuncularıyla sık sık toplantı yaparak maçlara tek tek bakmalarını isteyen 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Bizim için artık her maç final. Sıradaki her rakibi çok ciddiye almalı ve aynı konsantrasyonla oynamak zorundayız. Alanya çok formda. Eğer herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yaparsa 3 puanı alır yolumuza devam ederiz. Ben bu takıma inanıyorum. Kalan tüm maçlarımızı kazanıp hedefimize ulaşalım" şeklinde konuştu.



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