Hüseyin Cimşir: 'Avantajımızı kaybettik'

Trabzonspor'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldığı maçın ardından Hüseyin Cimşir açıklamalarda bulundu.



Kalan haftalarda tüm maçları kazanmak istediklerini vurgulayan Hüseyin Cimşir, "Oyunla ilgili konuşmak istemiyorum, kötü oynadık, berabere kaldık. 5 haftamız var, kazanarak devam etmek istiyoruz. Avantaj kaybettik, son iki haftada 4 puan bıraktık. İnşallah sezon sonunda bakacağız ne olacağına" dedi.



