Hüseyin Cimşir: "Avantajımızı kaybettik"

Hüseyin Cimşir, Trabzonspor'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Hüseyin Cimşir: 'Avantajımızı kaybettik'
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27 Haziran 2020 23:37
Trabzonspor'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldığı maçın ardından Hüseyin Cimşir açıklamalarda bulundu.

Kalan haftalarda tüm maçları kazanmak istediklerini vurgulayan Hüseyin Cimşir, "Oyunla ilgili konuşmak istemiyorum, kötü oynadık, berabere kaldık. 5 haftamız var, kazanarak devam etmek istiyoruz. Avantaj kaybettik, son iki haftada 4 puan bıraktık. İnşallah sezon sonunda bakacağız ne olacağına" dedi.



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