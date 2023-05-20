Hüseyin Beşok, FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi seçildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Hüseyin Beşok düzenlenen seçimde 50 oyun 43'ünü alarak FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hüseyin Beşok, FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2023 16:59
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Hüseyin Beşok, FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

TBF'den yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 2023 FIBA Avrupa Genel Kurulu'nda FIBA Avrupa'nın yeni başkanı olarak Jorge Garbajosa belirlendi.

Gerçekleştirilen genel kurulda ayrıca TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok, Garbajosa'nın listesinde FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

Beşok, düzenlenen seçimde 50 oyun 43'ünü alarak en yüksek oylardan birine ulaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery