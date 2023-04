Hüseyin Aytekin: 'Başkanımız fenalık geçirdi!'

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"BAŞKANIMIZ FENALIK GEÇİRDİ"



Karşılaşmadaki hakem yönetimine tepki gösteren Aytekin, "Soyunma odasında hakeme tepki gösterip sahaya girip maçı yönetmeye çalıştılar. Bu ortamda hakemlerin doğru maç yönetmesi mümkün değil. Burada bir senaryo yazılmış, bir film oynanıyor. Bazıları da bu senaryonun zorunlu oyuncularıyız. Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak böyle yapamayız. Bu lig Ankaragücü'yle Anadolu takımlarıyla güzel. Hakem soyunma odasına yöneticilerin baskısıyla hakaretleri altında içeri giriyor. 2000 kişi burada takımını destekliyor. Biz de ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Bizim için her puan altın değerinde. Başkanımız içeride fenalık geçirdi. Türk futbolundan bu elleri nasıl çekeceğiz." dedi.



Aytekin sözlerine, "Maçın penaltı kararıyla birlikte bazı kararlar verilebilirdi, biz de kendi adımıza kararlar verdik ve maçı tamamladık. Çok zor bir şey değil adaletli maçlar yönetmek. Kim hak diyorsa kazanmasını görmek zor değil bu kadar. İstanbul takımlarıyla oynarken bu adaleti göremiyoruz" diye devam etti.



"RAPORLAR YAZACAKTIR"



Açıklamalarını sürdüren Hüseyin Aytekin, "Hakem soyunma odasına zor gitti. Ankaragücü gibi takımların bunu sahasında yapması imkansız. 3 tane yöneticinin hakaretleriyle içeri girdi hakem. Neler söylediğini benim söylemem uygun olmaz. Kendisi çıkıp söyleyecektir, raporlar yazacaktır" sözlerini sarf etti.



"VİCDANLARI RAHAT OLACAK MI?"



Başkent ekibinin sözcüsü Aytekin, ciddi hatalarla puan kaybettiklerini belirterek, "Türk futbolu her geçen gün eriyor. İnsanlar bu tiyatroya inanıyor her gün. Saat 1,5'ta ben yazdım maç sonrası yazısını. Buna inanabiliyor musunuz, başımıza ne geleceğini biliyoruz. Buraya maç oynamaya geliyorsunuz ve akşam ne yaşayacağınızı bilerek geliyorsunuz. Sürekli hakemler, federasyon üzerinde bu baskılarla insanların bu şekilde kararlar vermesine neden olmayalım. 3 puanı aldı Fenerbahçe, vicdanı rahat buradan ayrılacaklar mı? Çok ciddi hatalarla puanlar kaybettik. Ama artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ben konuşuyorum, internet sitemden açıklama yapıyorum haftaya aynen devam. Bunun böyle devam etmesi mümkün değil. Çok ciddi paralar ödeyip vakit harcıyoruz. Ankaragücü taraftarının haklarını korumamız gerekiyor. Yönetim olarak toplantı yapacağız, hakem hocaları da pozisyonları tartışacak." dedi.



"KUL HAKKIDIR BU"



Hüseyin Aytekin, ayrıca, "Belki iyi, belki kötü niyetli şekilde bu kararlar veriliyor. Onu çözmek benim işim değil. Bu durumdan tüm paydaşlar sorumlu. Hakemler bu baskıların altından kalkabilecek testlerden geçiyor mu onu da bilmiyorum. Taraftarımız adına üzgünüm. Bu ekonomik şartlarda 2000 kişi geldi buraya. Kul hakkıdır bu, buna kimsenin girmemesi lazım. Çok radikal kararlar da alabilirdik ama almadık. Ankaragücü'ne zarar vermek istemeyiz. Ligin birincisini ikincisini, düşecekleri kalacakları açıklasınlar bitsin. Böyle olunca futbolda heyecan olmuyor, gidiyorsun komik paralarla yayın haklarını satıyorsun. Kazandıkları 3 puan var evet doğru ama Avrupa'da bu takımlarımızın rekabet edememesinin nedeni işte böyle ortamlardır" sözlerini kullandı.





