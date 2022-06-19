Hurkacz, Halle Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon

Polonyalı tenisçi Hubert Hurkacz, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 mağlup ederek Halle Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Hurkacz, Halle Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon
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19 Haziran 2022 18:05
Polonyalı tenisçi Hubert Hurkacz, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Halle Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, dünya 1 numarası Medvedev ile klasmanın 12. basamağındaki Hurkacz karşılaştı.

Maçı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 25 yaşındaki Hurkacz, Halle Açık'taki ilk, kariyerindeki 5. tekler şampiyonluğuna imza attı.

 
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