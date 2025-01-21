Haber Tarihi: 21 Ocak 2025 14:42 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 14:42

Hurda araç teşvik yasası çıktı mı? 21 Ocak 2025

2024 yılında çok konuşulan hurda araç teşviki 2025 yılında çıkacak mı? Yıllardır gündemde olan hurda araç teşviki ile ÖTV'siz otomobil alımı geçtiğimiz haftalarda TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle yeniden konuşulmaya başlandı. Yaşı büyük araçların trafikten çekilmesi amaçlanan teklifte hurda teşviki olarak ÖTV'siz araç satışı öngörülüyor. Peki 25 yaş üstü araç sahibi olan 3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren hurda teşviki hakkında son durum ne? Hurda teşviki 2025 yılında çıkacak mı? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek?

Hurda araç teşvik yasası çıktı mı? 21 Ocak 2025
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2024 yılında sıkça konuşulan hurda araç teşviki, 2025 yılında yeniden gündeme geldi. Özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahiplerini ilgilendiren hurda teşviki ve ÖTV indirimi, TBMM'ye sunulan bir kanun teklifiyle yeniden tartışılmaya başlandı. Peki, hurda teşvik yasası çıktı mı? 2025 yılında hurda teşviki ve ÖTV'siz araç alım imkanı gelecek mi?

25 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR İÇİN ÖTV İNDİRİMİ TEKLİFİ
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan teklif, 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilerek ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Teklifte, hurdaya çıkarılan araçların yerine Türkiye'de üretilen yeni araçların ÖTV'siz alınabilmesi öngörülüyor. Bu teklif, 3 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiriyor.

TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN YÜZDE 25'İ 21 YAŞINDAN BÜYÜK
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak belirlenirken, araçların yüzde 25'i 21 yaşından büyük. Yaşı ilerlemiş araçlar, hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de trafikte güvenlik riski oluşturuyor. Bu nedenle hurda teşviki, çevre, ekonomi ve trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLECEK?
Teklif kapsamında, Türkiye'de üretilen 12 farklı modelin ÖTV'siz satın alınabileceği belirtiliyor. Bu modeller arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter yer alıyor.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ÖTV VE KDV İNDİRİMİ TEKLİFİ
TBMM'ye sunulan bir diğer teklif ise ticari araç alacak şoför esnafını ilgilendiriyor. Bu teklifte, geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl boyunca ÖTV ve KDV'siz araç alabilmesi öneriliyor. Bu durum, özellikle ticari araç sahiplerinin yeni araçlara geçişini kolaylaştırabilir.

TESK'TEN HURDA TEŞVİKİ ÇAĞRISI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşvik yasasının yeniden gündeme alınması gerektiğini vurguladı. Palandöken, "Ülkemizdeki araçların ortalama yaşı 14,5'in üzerinde. Bu araçlar ekonomik ömürlerini doldurmuş durumda. Çevreye ve ekonomiye zarar veren bu araçların hızla trafikten çekilmesi gerekiyor" dedi.

Hurda araç teşviki, Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulandı. Bu teşvikle birlikte eski araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç satışlarının artırılması hedeflendi. 2010, 2012, 2017 ve 2019 yıllarında da benzer teşvikler uygulandı. Ancak 2019 yılından bu yana hurda teşviki ve ÖTV indirimi uygulanmıyor.

HURDA TEŞVİK YASASI ÇIKTI MI?

Hurda teşvik yasası henüz resmen yürürlüğe girmedi. Ancak TBMM'ye sunulan teklifler, 2025 yılında hurda teşviki ve ÖTV indiriminin yeniden gündeme gelebileceğini gösteriyor. Vatandaşlar, bu teşviklerin hayata geçmesini beklerken, çevre, ekonomi ve trafik güvenliği açısından atılacak bu adımlar büyük önem taşıyor.
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