Hummels: "Bu taktikle her zaman kazanamayız"

Dortmund'un deneyimli stoperi Mats Hummels, Stuttgart'a karşı aldıkları ağır yenilgi sonrasında taktiklerini basın yoluyla eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hummels: 'Bu taktikle her zaman kazanamayız'
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13 Aralık 2020 08:43
Dortmund'un deneyimli stoperi Mats Hummels, Stuttgart karşısında sahasında aldıkları 5-1'lik tarihi yenilgi sonrasında taktiklerini eleştirdi.

Maç sonu açıklamasında bulunan Hummels bu şekilde oynamalarının çok zor olduğunu söylerken, "Her zaman dar alanda oynuyoruz ve top kayıp oranımız çok yüksek. Taktiğimiz işe yararsa iyi futbol oynayabileceğiz ancak bu her zaman olamıyor. Sebebi ise oynadığımız taktiğin çok fazla beceri gerektirmesi" diyerek teknik direktörü Lucien Favre'a adeta mesaj gönderdi.

Ligin en genç kadrolarından birine sahip olan Dortmund, Bundesliga'da oynadığı 11 maçta 19 puan topladı ve lider Bayern'in 5 puan gerisinde bulunuyor.



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