Humble'dan Ukrayna kampanyası: Yüzlerce oyun indirimli!

Ukrayna'da devam eden savaşa karşı oyun satış platformu Humble Bundle yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Back 4 Blood, The Long Dark ve Metro Exodus'u içeren Ukrayna oyun paketi, uygun fiyatlı olmasıyla meraklandırıyor.



Humble Bundle, tüm geliri Ukrayna'daki vakıflara gideceğini açıkladığı yeni oyun paketini duyurdu. Stand With Ukraine isimli yardım kampanyası 2500 dolar değerinde olduğu belirtilen 120'den fazla içeriğe yer veriyor. Bu içerikler arasında oyun, kitap ve oyun geliştirme paketleri bulunuyor.



Humble Bundle, Ukrayna için oyun kampanyası başlattı



Humble Bundle mağazası, 25 Mart tarihine kadar devam edecek olan Stand With Ukraine (Ukrayna ile Ayakta Kal) paketini duyurdu. The Long Dark, Back 4 Blood, Satisfactory ve Metro Exodus gibi oyunlara yer veren Stand With Ukraine fiyatı ise 585 TL'den başlıyor.



Oyunlara ek olarak paket içerisinde Pathfinder Second Edition Core Rulebook ve Warhammer Fantasy Roleplay 2nd Edition Core Rulebook dahil olmak üzere birkaç kitap bulunuyor. Ayrıca RPG Maker VX, Polygon Farm ve Unity to Music Maker EDM Edition gibi oyun geliştiricilerine hitap eden yazılımlar da paket içerisinde yer alıyor.



Humble, bu paket kapsamında kazandığı geliri ise Ukrayna'da iş birliği yaptığı çeşitli hayır kurumlarına göndereceğini ifade etti. Bu vakıflar arasında Razom for Ukraine, International Rescue Committee (IRC) ve International Medical Corps bulunuyor.



Oyun dünyası Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgale karşı sessiz kalmadı. Daha önce Microsoft ve Sony gibi dev şirketler, Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı. Bazı firmalar ise Ukraynalı mültecilere yönelik çalışan hayır kurumlarına bağış yapıyor. Örneğin Itch.io "Ukrayna Oyun Paketi" ile yaklaşık 6,3 milyon dolar topladı.



Peki ya siz Humble Bundle tarafından Ukrayna için başlatılan bu kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum yapabilir ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.