Hülya Avşar, Beşiktaş'a verdiği sözü tuttu

Beşiktaş'ın tv'de yayınlanan Bırakmam Seni kampanyasına destek veren ünlülerden Hülya Avşar, siyah-beyazlı kulübe bağışta bulundu.

Hülya Avşar, Beşiktaş'a verdiği sözü tuttu
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24 Ağustos 2020 09:47
Beşiktaş için düzenlenen "Bırakmam seni Beşiktaş'ım" kampanyasında ünlü isimler seferber olmuştu.

Bağış ve SMS'lerle yaklaşık 150 milyon TL toplandığı açıklanmıştı. Şimdiye kadar toplam bağıştan sadece 10 milyon TL bankaya yatırıldığını öğrenen Hülya Avşar ise sözünü tuttu.

Avşar, 50 bin TL'lik bağışının dekontunu sosyal medyadan şu notla paylaştı: "Diğer verilen sözleri de bekliyoruz."





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