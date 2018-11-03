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Hulusi Belgü: "Devre arasında oyun havası çalındı"

Fenerbahçe'nin eski başkan adaylarından Hulusi Belgü, Galatasaray maçının ardından Twitter üzerinden iddialarda bulundu

Kaynak: Sporx.com
Hulusi Belgü: 'Devre arasında oyun havası çalındı'
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03 Kasım 2018 01:26
Fenerbahçe'nin eski başkan adaylarından Hulusi Belgü, Galatasaray maçının ardından Twitter üzerinden tepki dolu paylaşımlarda bulundu.

"DEVRE ARASINDA OYUN HAVASI ÇALINDI"

Derbide ölen Koray Şener için Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı alıntılayan Hulusi Belgü, "Maçta bir kişi hayatını kaybetmiş, güzel bir duyuru ile üzüntünüzü bildirmişsiniz ama devre arasında oyun havaları çalmayın be kardeşim, biraz vakur olun" sözlerine yer verdi

"TAKIM TUTMAK KARAKTER GÖSTERGESİ"

Rakibe göndermede bulunan, "Hakikaten takım tutmak bir karakter göstergesi, Atatürk'ün takimını Fenerbahçe'yi tuttuğum için gurur duyuyorum, bugünkü mac her şeyi mübah gören hacıların, hocaların ve teröristlerin arkasına saklanan devlet yardımı ile bir şeyler yapmaya çalışan ve beceremeyen bir takımlaydı. Gencecik bir çocuk ölmüş hala tribünlerde anana yaptırıp itidale davet etmiyorsunuz, tribünler seni sevmeyen ölsün diye şarkılar söylüyor, devre arası müzik yayını yapıyorsunuz. Ayıp, günah terbiyesiz adamlar." dedi



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