Hull City'ye Chelsea'den transfer

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Chelsea'den bir transfere imza attı.



Kulüpten yapılan açıklamada Chelsea'den 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Xavier Simons ile bir sezonluk kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Hull City, transfer döneminde; Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Benjamin Tetteh, Oscar Estupinan gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimleri kadrosuna katmıştı.





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