Hull City ve Anderlecht, Allahyar'ı istiyor

Hull City ve Anderlecht, Fenerbahçe'nin genç forveti Allahyar'ı istiyor. Yönetim, 5.5 milyon Euro veren çıkmazsa, 20 yaşındaki oyuncunun kontratını uzatarak takımda tutacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hull City ve Anderlecht, Allahyar'ı istiyor
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08 Ocak 2022 11:42
Allahyar Sayyadmanesh
Allahyar Sayyadmanesh
Fenerbahçe
Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'ye dönerken, geleceği merak konusu oldu. Ukrayna ekibinde etkileyici bir performans gösteren İranlı genç yıldız adayı, şimdiden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Allahyar'ı, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin yanı sıra Anderlecht'in de takibe aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe ise bu konuda aceleci değil. 20 yaşındaki oyuncusuna 5.5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen sarılacivertli kulüp, istediği rakamı alamazsa Allahyar'ın sözleşmesini uzatıp takımda tutmayı planlıyor. 

 

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