Hull City, Union Berlin'den alıyor!

Hull City, Union Berlin forması giyen Chris Bedia'nın kiralık transferi için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hull City, Union Berlin'den alıyor!
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20 Ağustos 2024 15:25
Sezona 2 beraberlikle başlayan Championship ekibi Hull City, bir transferde sona geldi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Union Berlin forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu Chris Bedia'nın kiralık transferi için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

Fildişili golcünün kısa süre içerisinde Hull City'e imza atması bekleniyor.

EN GOLCÜ İSİM OLDU

Chris Bedia, 2023 takvim yılında İsviçre'de 28 golle en çok gol atan oyuncu konumunda yer almıştı.

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