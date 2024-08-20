Hull City, Union Berlin'den alıyor!

Sezona 2 beraberlikle başlayan Championship ekibi Hull City, bir transferde sona geldi.



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Union Berlin forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu Chris Bedia'nın kiralık transferi için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.



Fildişili golcünün kısa süre içerisinde Hull City'e imza atması bekleniyor.



EN GOLCÜ İSİM OLDU



Chris Bedia, 2023 takvim yılında İsviçre'de 28 golle en çok gol atan oyuncu konumunda yer almıştı.





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