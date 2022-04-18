Hull City, Türkiye'den transfer yapıyor

Hull City, Atakaş Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hull City, Türkiye'den transfer yapıyor
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18 Nisan 2022 17:22
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den transfer yapmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiliz temsilcisi Atakaş Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Bu sezon Hatayspor'da 18 maçta sahaya çıkan Traore, 1 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

2 sezon önce Metz'ten Hatayspor'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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