Hull City, Türkiye'den transfer yapıyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den transfer yapmaya hazırlanıyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiliz temsilcisi Atakaş Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşmaya vardı.



SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR



Bu sezon Hatayspor'da 18 maçta sahaya çıkan Traore, 1 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.



2 sezon önce Metz'ten Hatayspor'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.





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