Hull City, Rosenior ile uzattı!

Championship'te başarılı bir sezon geçiren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni gelişmeyi duyurdu.
İngiliz ekibi, iyi performansıyla takımı play-off'a taşıyan teknik direktör Liam Rosenior'un sözleşmesini uzattı.
Genç teknik adamla 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.
2022 yılında imza atan İngiliz çalıştırıcı 52 maçta 18 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
İngiliz ekibi, iyi performansıyla takımı play-off'a taşıyan teknik direktör Liam Rosenior'un sözleşmesini uzattı.
Genç teknik adamla 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.
2022 yılında imza atan İngiliz çalıştırıcı 52 maçta 18 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
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