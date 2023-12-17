Hull City, Rosenior ile uzattı!

Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior'un sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hull City, Rosenior ile uzattı!
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17 Aralık 2023 16:51
Championship'te başarılı bir sezon geçiren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni gelişmeyi duyurdu.

İngiliz ekibi, iyi performansıyla takımı play-off'a taşıyan teknik direktör Liam Rosenior'un sözleşmesini uzattı.

Genç teknik adamla 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

2022 yılında imza atan İngiliz çalıştırıcı 52 maçta 18 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

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