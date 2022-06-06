Hull City, Ozan Tufan transferini bitiriyor

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yeni adresi Hull City olabilir.



Hull City'ye yakınlığını ile bilinen Hull Live'da yer alan habere kulüp sahibi Acun Ilıcalı, tanıdık futbolcularla kadroyu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor ve Ozan Tufan transferinde de sona gelindi.



Kulüp temsilcilerinin geçtiğimiz hafta boyunca 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun çaba harcadığı ve artık transferin imza aşamasında olduğu belirtildi.



Fenerbahçe'den geçen sezon başında Watford'a kiralık olarak giden Ozan Tufan, devre arasında sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla 9 maçta süre aldı. Milli futbolcu, 30. haftadaki Konyaspor karşılaşmasının ardından ise Mesut Özil ile birlikte teknik kadronun kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.



