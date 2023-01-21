Hull City'nin serisi sona erdi

İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Sheffield United'a 1-0 kaybetti. Hull City'nin ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com
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Hull City'nin serisi sona erdi
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21 Ocak 2023 00:59
İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Sheffield United ile karşı karşıya geldi. Sheffield United, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Daniel Jebbison attı.

Hull City'de Benjamin Tetteh, 84. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ozan Tufan, 63'te oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Hull City, ligde 6 maç aradan sonra kaybetti ve 34 puanda kaldı. Sheffield United 57 puana yükseldi.

Hull City, ligin bir sonraki haftasında Quuens Park Rangers ile karşılaşacak. Sheffield United Rotherham United deplasmanına gidecek.

Görsel Kaynak: Hull City / Twitter

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