Hull City'nin Miha Zajc ısrarı

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Miha Zajc'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Devre arasında da Sloven yıldızı kadrosuna katmak isteyen İngiliz kulübü Hull City transfer ısrarını sürdürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Hull City'nin Miha Zajc ısrarı
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09 Mart 2022 12:00
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de son olarak Trabzonspor maçında yıldızlaşan Miha Zajc'a Hull City'nin ilgisi sürüyor. İngiliz kulübü devre arasında da Sloven yıldız için hamle yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Hull City'nin sezon sonu bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Yönetimin 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zajc'tan yüksek bir bonservis geliri beklentisi var.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 Süper Lig maçında 6 kez ağları havalandırdı. 

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