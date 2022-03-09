Fenerbahçe'de son olarak Trabzonspor maçında yıldızlaşan Miha Zajc'a Hull City'nin ilgisi sürüyor. İngiliz kulübü devre arasında da Sloven yıldız için hamle yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.



Hull City'nin sezon sonu bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Yönetimin 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zajc'tan yüksek bir bonservis geliri beklentisi var.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 Süper Lig maçında 6 kez ağları havalandırdı.





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