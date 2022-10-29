Hull City'nin galibiyet serisi bitti

İngiltere Championship'in 18. haftasında Hull City ile Blackburn Rovers karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Blackburn, 1-0'lık skorla kazandı.
Blackburn'e galibiyeti getiren golü 15. dakikada Sammie Szmodics kaydetti.
Hull City'de Ozan Tufan 46, Doğukan Sinik ise 80. dakikada oyuna dahil oldu ancak skoru değiştiremedi.
2 haftalık galibiyet serisi sona eren Hull City, 20 puanda kaldı. Blackburn ise 33 puana yükseldi.
Hull City, gelecek hafta Middlesbrough'yu ağırlayacak.
Blackburn'e galibiyeti getiren golü 15. dakikada Sammie Szmodics kaydetti.
Hull City'de Ozan Tufan 46, Doğukan Sinik ise 80. dakikada oyuna dahil oldu ancak skoru değiştiremedi.
2 haftalık galibiyet serisi sona eren Hull City, 20 puanda kaldı. Blackburn ise 33 puana yükseldi.
Hull City, gelecek hafta Middlesbrough'yu ağırlayacak.
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