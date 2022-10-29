Hull City'nin galibiyet serisi bitti

Hull City, sahasında Blackburn'e 1-0 mağlup oldu ve 2 haftalık galibiyet serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hull City'nin galibiyet serisi bitti
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29 Ekim 2022 19:05
İngiltere Championship'in 18. haftasında Hull City ile Blackburn Rovers karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Blackburn, 1-0'lık skorla kazandı.

Blackburn'e galibiyeti getiren golü 15. dakikada Sammie Szmodics kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan 46, Doğukan Sinik ise 80. dakikada oyuna dahil oldu ancak skoru değiştiremedi.

2 haftalık galibiyet serisi sona eren Hull City, 20 puanda kaldı. Blackburn ise 33 puana yükseldi.

Hull City, gelecek hafta Middlesbrough'yu ağırlayacak.

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