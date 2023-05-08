Hull City, ligi beraberlikle kapattı

İngiltere Championship'te Hull City, Luton Town deplasmanına konuk oldu.



Ligin 46. ve son haftasında oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Hull City'de Ozan Tufan 63, Allahyar Sayyadmanesh ise 84 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Hull City, ligi 58 puanla 15. sırada tamamladı. Luton Town ise 80 puanla 3. sırada yer aldı ve play-off oynamaya hak kazandı.





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