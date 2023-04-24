Hull City, Liam Rosenior ile iç sahada bambaşka!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City, Liam Rosenior yönetiminde iç sahada oldukça başarılı bir tablo ortaya koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Hull City, Liam Rosenior ile iç sahada bambaşka!
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24 Nisan 2023 11:09
Liam Rosenior'un Hull City'si iç sahada çıktığı son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol görmedi. Genç teknik adam bu süreçte zorlu fikstürü kolaya çevirdi. İç sahada oynanan maçlarda, Premier Lig'ten yakın dönemde düşen West Bromwich ve Championship'in iddialı takımlarından Millwall'ı yenen Hull City, geçtiğimiz sezon Premier Lig'e veda eden Watford'u da bu hafta evinde mağlup etti ve rakibinin Play-Off ümitlerini bitirdi.

ACUN ILICALI'NIN HOCA DEĞİŞİKLİĞİ POZİTİF ETKİ YARATTI: PASÖR CITY!

Rosenior'dan önce maç başına 445 pas yapan Hull City, Rosenior göreve geldikten sonra ortalama 510 pas sayısına ulaştı. Pas oyununa yatkın bir takım yaratan Rosenior, bu başarıyı mevcut oyuncularla yakaladı. Yeni sistemde Ozan Tufan'ı parlatan genç teknik adam, Milli futbolcuyu skorer bir oyuncuya çevirdi.

OZAN TUFAN, ROSENIOR'LA KARİYER REKORU KIRDI

2012/13 sezonunda Bursaspor formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Ozan Tufan, bu sezon Hull City formasıyla ilk 11'de çıktığı 27 maçta 8 gol attı ve kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı. Maç başına gol ortalamasını da yükselten Tufan, Hull City'nin ve Rosenior'un anahtar oyuncularından oldu.

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