Hull City ilk deplasman galibiyetini aldı

Championship'in 16. haftasında Hull City, deplasmanda Blackpool'a konuk oldu.



Bloomfield Road'da oynanan maçı Hull City 3-1 kazanmayı başardı ve sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etti.



Maçın 26. dakikasında Longman'ın attığı golle öne geçen Hull'a 31'de Dougall'ın yanıt verdi ve maça eşitlik geldi. 45+3'te Docherty Hull'u bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda Hull, 79'da Slater'ın golüyle skoru 3-1 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.



Mücadelede Doğukan Sinik 72'de, Ozan Tufan ise 90+1'de oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla Hull City, 2 hafta aradan sonra 3 puanı aldı ve 19 puana yükseldi. Blackpool ise 16 puanda kaldı.





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