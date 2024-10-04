Hull City, hazırlık kampı için Türkiye'ye geliyor!

Hull City, Antalya'da hazırlık kampı ve dostluk maçı için 7-12 Ekim tarihleri arasında Belek'te bulunacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Hull City, hazırlık kampı için Türkiye'ye geliyor!
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04 Ekim 2024 13:14
Son güncelleme 04 Ekim 2024 13:31
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Championship'te mücadele eden Hull City 7-12 Ekim tarihleri arasında hazırlık kampı yapmak için Antalya'ya geliyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, daha önce de geldiği Antalya'nın Belek beldesinde hazırlık kampı ve dostluk maçı yapacak.

Oynanacak dostluk maçı öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Tim Walter ve yıldız oyuncularının katılımıyla 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 17.00'de basın toplantısı düzenlenecek.

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